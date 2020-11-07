Появились подробности ДТП со скорой помощью в Кемерове. Фото: ГИБДД Кузбасса/ vk.com

Появились подробности ДТП, которое произошло в Кемерове с участием машины скорой помощи. Детали произошедшего рассказали сотрудники ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в субботу, 7 ноября, около 11.00 на улице Металлистов в Кировском районе города. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с ВАЗ 2115.

-По предварительным данным, автомобиль экстренной службы двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате происшествия водителю и двум пассажирам скорой потребовалась медицинская помощь, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове машина скорой помощи врезалась в школьный забор

В Кемерове машина скорой помощи на ходу влетела в забор. Фотографиями инцидента поделились очевидцы в социальных сетях.(подробности)