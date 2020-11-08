Росстат уточнил число умерших от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Росстат России уточнил число умерших от коронавируса в разных регионах страны, в том числе, в Кузбассе. И цифры в ряде случаев расходятся с официальными данными местных властей.

Федеральная служба государственной статистики 6 ноября опубликовала данные по скончавшимся от COVID-19 за сентябрь. В России коронавирус стал причиной смерти для 5199 человек (для сравнения: в августе - 4018).

На долю Сибирского федерального округа за этот период приходится 500 летальных случаев, в том числе 47 – на Кузбасс. При этом все они только от коронавируса, дополнительных исследований для подтверждения заболевания не потребовалось. При этом в 268 случаях причина смерти была отнесена к прочим важным состояниям: в 61 случае коронавирус не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, а в 207 - не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

В августе, по данным Росстата, от коронавируса умерло 34 кузбассовца. При этом 131 смерть - среди прочих состояний. Из них в 33 случаях коронавирус также оказал влияние на развитие заболеваний, в 98 – был, но не стал основной причиной смерти.

Если ориентироваться на официальную сводку оперативного штаба Кузбасса, то к концу августа скончалось 49 человек, а к концу сентября - 113 человек.

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