Мэр Кемерова сообщил о массовом демонтаже ларьков и киосков. ФОТО: кадр видео со страницы Ильи Середюка в соцсетях.

Далеко не все киоски, ларьки и остановочные павильоны в областном центре установлены законно. Сколько из них будет демонтировано в ближайшее время, сообщил мэр Кемерова.

По словам Ильи Середюка, после многочисленных проверок оказалось, что на улицах Кемерова стоят 127 несанкционированных ларьков, павильонов и остановочных киосков. Все они в конечном итоге должны быть снесены.

Работы по демонтажу уже идут полным ходом. Так, 56 киосков и ларьков уже вывезены с улиц города, и еще 18 незаконно установленных павильонов демонтируют в ближайшее время. В отношении остальных, как сообщил Илья Середюк в еженедельной программе «Кемерово. Неделя», ведется работа в судах и претензионно-исковая работа.

- Мы побуждаем собственников принять самостоятельное решение о сносе и перевозке. Если мы не можем достучаться до нерадивых собственников, то делаем принудительный вывоз, - добавил Илья Середюк.