Видео с последствиями ДТП в Кемерове очевидцы выложили в сеть. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Вечером в субботу на одном из перекрестков Кемерова произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сняли на видео последствия.

На кадрах, снятых очевидцами, видны два автомобиля, получившие серьезные повреждения. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД и пожарные.

Пересечение Волгоградского и Химиков. Пьяный водитель устроил ДТП, - комментирует видео его автор.

Также мужчина, снявший последствия дорожно-транспортного происшествия, отмечает, что водитель с трудом передвигается сам и «даже на ногах не может стоять».

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины случившегося, степень вины участников ДТП. На данный момент информации о пострадавших нет.