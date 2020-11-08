За сутки в Кузбассе умерли шесть пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Еще шесть пациентов инфекционных больниц умерли в Кузбассе. У каждого из них ранее врачи диагностировали коронавирус.

По данным оперативного штаба, на утро 8 ноября число новых умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе составило шесть человек. На сегодняшний день общее число случаев с летальных исходом достигло 275.

У женщины 1934 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У женщины 1979 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1956 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем.

У женщины 1977 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У женщины 1941 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1960 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек.

Отметим также, что всего за сутки выявлено 197 новых случаев заболевания коронавирусом, а с начала пандемии – 17 002. С середины марта 12 617 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, при этом о последних 304 случаях выздоровления стало известно на утро 8 ноября.