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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысило 17 000 человек

Такие данные предоставил оперативный штаб Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысил 17 000 человек

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысил 17 000 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки вновь изменилось число заболевших коронавирусом. Еще у 197 человек подтвердился диагноз.

По данным оперативного штаба Кузбасса, еще у 197 жителей региона тесты на коронавирус оказались положительными. Теперь общее число заболевших достигло 17 002 человек.

В инфекционных больницах сейчас получают медицинскую помощь 4110 человека. Одновременно с этим 6191 кузбассовец находится под медицинским наблюдением.

Есть за минувшие сутки и новые случаи выздоровления. Так, после курса лечения из больниц региона выписаны еще 304 выздоровевших кузбассовца. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 12 617 человек.

Однако выросла и печальная статистика. За минувшие сутки умерли еще шесть жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших достигло 275 человек.