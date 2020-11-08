В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В оперативном штабе назвали город, который на утро 8 ноября лидирует по числу новых заболевших.

Как оказалось, больше всего пациентов, у которых за минувшие сутки подтвердился коронавирус, в Кемерове – 42 человека. Общее число заболевших – 3382 человека.

Немного меньше – 29 человек – заболели в Новокузнецке. Здесь коронавирус с начала пандемии диагностировали у 3562 человек.

В Междуреченске диагноз подтвердился у 23 человек. Общее число заболевших – 1838 человек.

В Киселевске 14 новых заболевших, а с начала пандемии – всего 780 человек.

В Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе по 13 новых заболевших. С начала пандемии – 913 и 212 человек соответственно.

В Таштагольском районе коронавирус диагностировали у 10 человек за минувшие сутки. общее число заболевших – 224 человека.

В Яйском муниципальном округе девять новых заболевших, в Белове – восемь, в Ленинске-Кузнецком – семь. Подтвердился коронавирус у пяти жителей Прокопьевского муниципального округа.

По три человека заболели коронавирусом в Полысаеве и Кемеровском муниципальном округе. Также диагноз подтвердился у двух жителей Мариинского муниципального округа.

По одному новому пациенту в Краснобродском, Осинниках, Гурьевском и Тяжинском муниципальных округах.

Напомним, за сутки выявлено 197 новых случаев заболевания коронавирусом, а с начала пандемии – 17 002. С середины марта 12 617 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, при этом о последних 304 случаях выздоровления стало известно на утро 8 ноября. Кроме того, скончались шесть пациентов с коронавирусом. Общее число умерших - 275 человек.