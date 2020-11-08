Кузбассовец не застал дома друга и совершил преступление. ФОТО? пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Житель города Березовский пришел в гости к другу, но уткнулся в закрытую дверь. Обидевшись на приятеля, он совершил преступление.

27-летний житель Березовского выпил горячительных напитков и решил сходить в гости к приятелю. На дворе была ночь, когда он стал стучать в закрытые двери, но никто ему не открыл. Расстроенный мужчина обратил внимание на то, что на веранде стоят триммер, бензопила и сумка с гаечными ключами. Он прихватил инструменты и технику и ушел. В общей сложности сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Приятель сообщил о пропаже в полицию. В скором времени сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его.

- Следователем ОМВД России по городу Березовский в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.