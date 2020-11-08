Переболевший коронавирусом кузбассовец посвятил стих врачу. ФОТО: кадр видео оперативного штаба

Житель Кузбасса Валерий Подгорный переболел коронавирусом. А потом, когда выздоровел, рассказал о работе врачей и медсестер в «красной зоне» и посвятил им стихотворение.

То, в каких условиях работают медсестры и врачи в «красной зоне», Валерий Подгорный сравнил с полем битвы, с окопами, с радиацией, когда есть вероятность получить «смертельную дозу» облучения. С этой смертельной дозой кузбассовец сравнивает коронавирус. И в этой ситуации многое зависит именно от медицинских сестер.

- Острота вся, тяжесть лежит, конечно на медсестрах… Медсестры – это первая линия обороны. Там дальше врач стоит за медсестрой, там дальше главврач, там дальше сантехники меняют вот, допустим, баллон с кислородом… Там много всяких людей, но самое главное – это медсестра. Врачи, медсестры сегодня – герои.

Особую же благодарность Валерий подгорный выразил доктору центра медицинской реабилитации отделения для лечения пациентов с COVID-19 Юлии Сергеевне Харламовой и посвятил ей стихотворение.

Есть где-то медицинские светила,

Есть в мире медицинская звезда,

И у меня есть доктор, что от края уводила

И рада так динамике всегда.

Я оправдал все ваши ожидания.

А мне сегодня лучше, чем вчера!

И ваша воля, званья и желанье

Ведут по жизни. Вам — Ура!

Сегодня жизнь моя — работа ваша.

Ваш терапевтический успех.

И труд ваш благодарностью украшу,

Я ваш поклонник. Благодарю вас всех!

У каждого врача есть крест ошибки,

Профессии издержки и кошмар.

Но есть и мы, судьбы улыбки,

И Парацельса благодарный дар!

Живем лишь вашим мы умением,

Терпением и даром любви.

Вам наше праведное мнение

Под сводом Храма на Крови.

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