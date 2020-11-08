Переболевший коронавирусом кузбассовец посвятил стих врачу. ФОТО: кадр видео оперативного штаба
Житель Кузбасса Валерий Подгорный переболел коронавирусом. А потом, когда выздоровел, рассказал о работе врачей и медсестер в «красной зоне» и посвятил им стихотворение.
То, в каких условиях работают медсестры и врачи в «красной зоне», Валерий Подгорный сравнил с полем битвы, с окопами, с радиацией, когда есть вероятность получить «смертельную дозу» облучения. С этой смертельной дозой кузбассовец сравнивает коронавирус. И в этой ситуации многое зависит именно от медицинских сестер.
- Острота вся, тяжесть лежит, конечно на медсестрах… Медсестры – это первая линия обороны. Там дальше врач стоит за медсестрой, там дальше главврач, там дальше сантехники меняют вот, допустим, баллон с кислородом… Там много всяких людей, но самое главное – это медсестра. Врачи, медсестры сегодня – герои.
Особую же благодарность Валерий подгорный выразил доктору центра медицинской реабилитации отделения для лечения пациентов с COVID-19 Юлии Сергеевне Харламовой и посвятил ей стихотворение.
Есть где-то медицинские светила,
Есть в мире медицинская звезда,
И у меня есть доктор, что от края уводила
И рада так динамике всегда.
Я оправдал все ваши ожидания.
А мне сегодня лучше, чем вчера!
И ваша воля, званья и желанье
Ведут по жизни. Вам — Ура!
Сегодня жизнь моя — работа ваша.
Ваш терапевтический успех.
И труд ваш благодарностью украшу,
Я ваш поклонник. Благодарю вас всех!
У каждого врача есть крест ошибки,
Профессии издержки и кошмар.
Но есть и мы, судьбы улыбки,
И Парацельса благодарный дар!
Живем лишь вашим мы умением,
Терпением и даром любви.
Вам наше праведное мнение
Под сводом Храма на Крови.
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