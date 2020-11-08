Новокузнечанин пытался спастись от пожара на балконе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Начавшийся пожар отрезал выход из квартиры для жителя Новокузнецка. От огня он попытался спастись на балконе – там-то его и застали пожарные.

О том, что горит квартира на четвертом этаже многоэтажного дома, очевидцы сообщили в 15.58 диспетчеру пожарной охраны. На место тут же выдвинулись 14 человек и пять единиц техники. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, из окна квартиры шел густой дым, а на балконе находился человек. Самостоятельно покинуть жилище он не смог из-за сильного задымления. Кроме того, в дымовой ловушке оказались еще два человека, которые проживают этажом выше. Жильцов верхнего этажа вывели на свежий воздух по лестничным маршам, а мужчину с балкона спасли благодаря автолестницы.

В это же время пожарные уже тушили возгорание в квартире.

- Огонь повредил мебель, вещи, бытовую технику на общей площади восемь квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - По оперативным данным, предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.