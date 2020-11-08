Три автомобиля перевернулись на кузбасской трассе. ФОТО: Андрей Черкашин

Сразу три автомобиля оказались в кювете неподалеку от Анжеро-Судженска. Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия.

По словам одного из кузбассовцев, ставшего невольным свидетелем последствий дорожно-транспортного происшествия, авария случилась в первой половине дня в воскресенье, 8 ноября. Сразу три автомобиля по каким-то причинам вылетели в дороги в кювет и перевернулись. Автор видео предположил, что участники ДТП могли получить серьезные травмы.

- ДТП произошло примерно в пяти километрах от Анжеро-Судженска, на подъеме, - рассказал очевидец Андрей Черкашин. – МЧС ненадолго перекрывали дорогу.

Камера зафиксировала момент, когда спецслужбы поднимают автомобили: один из них уже стоит на эвакуаторе, а два других еще находятся в кювете. В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также уточняется информация по пострадавшим.