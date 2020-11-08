2000 туристов обратились за помощью к таштагольским врачам за сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многочисленные туристы, отдыхая в Шерегеше, порой увозят впечатления не только о горнолыжном склоне, но и о работе врачей. Только за прошлый сезон помощь медиков потребовалась почти 2000 туристов.

В прошлом сезоне за медицинской помощью – помимо жителей Таштагольского района – в лечебные учреждения обратились порядка 2000 туристов из других районов Кузбасса и регионов России. В пресс-службе администрации Таштагольского района отметили, что причины для обращения были самыми разными. Помимо типичных для отдыхающих травм поводами для визита к врачу становились простудные заболевания и ОРВИ, обострения хронических заболеваний, алкогольные отравления и другое.

Отметим, что в новом сезоне и туристов, и местных жителей будут принимать в новом травмпункте – с соблюдением всех противоэпидемических требований. Кроме того, в течение всего сезона в медпункте у горы Зеленой будет дежурить бригада медиков. В самом медпункте сейчас заканчивается ремонт.

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