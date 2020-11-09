В Шерегеше готовятся к открытию нового травмпункта. ФОТО: администрация Таштагольского района

Совсем скоро в Шерегеше состоится открытие нового травмпункта, который откроется в Шерегешской участковой больнице.

В пресс-службе администрации Таштагольского района отметили, что сейчас в травмпункте завершаются отделочные работы, и уже на следующей неделе начнут завозить и устанавливать оборудование – рентген-аппарат, оснащение для процедурного и манипуляционного кабинетов, а также для палат временного пребывания.

Одной из главных задач в этом сезона станет не только оказание медицинской помощи, но и обязательное разделение потоков пациентов. Именно эта противоэпидемическая мера позволит свести к минимуму риск заражения пациентов коронавирусом.

Чаще всего гости курорта обращаются за помощью в ближайшее медучреждение – медпункт у подножия горы Зеленой. Сейчас там также заканчивается ремонт.

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