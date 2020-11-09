Пенсионерка из Тайги обхитрила мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница города Тайга оказалась хитрее мошенников. Пока те ожидали крупного перевода от потенциальной пострадавшей, она обратилась в службу безопасности.

62-летняя жительница Кузбасса была дома, когда ей позвонила незнакомка. Она сообщила, что на ее имя оформлен кредит в размере 200 тысяч рублей. Пенсионерка сообщила, что не делала этого, тогда незнакомка заявила, будто бы это сделали мошенники, и, чтобы отменить операцию, необходимо сообщить код доступа, который женщина получит из банка.

Пенсионерка же, вместо того, чтобы сообщить код доступа, положила трубку и сама позвонила в банк. Оказалось, что на ее имя злоумышленники действительно оформили кредит, но снять деньги не смогли, так как не имели кода доступа. Тогда сотрудники банка заблокировали карту и аннулировали кредит. Горожанка же сообщила об этом в полицию.

- В настоящее время по данному факту сотрудники ОМВД России по Тайгинскому городскому округу проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.