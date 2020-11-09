Расшалившийся полтергейст попал на камеру в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Один из жителей Кузбасса разместил в социальных сетях видео, на котором запечатлены три вагона поезда. Вагоны самостоятельно едут по рельсам, при этом никаких локомотивов рядом нет.

Видео в соцсетях тут же вызвало неоднозначную реакцию. Часть подписчиков также, как и автор видео, были удивлены увиденным. Некоторые с юмором отнеслись к кадрам, заявив, что мини-состав «хорошо идет». Однако нашлись и те, кто раскрыл природу происходящего. Как оказалось, никакой мистики в этом нет.

«Это называется сортировочная горка, в Егозово. Производство маневров толчками», - написал один из подписчиков в комментариях к видео.

Еще несколько комментаторов, знакомых с работой железной дороги, подтвердили, что место действия - Егозово, а вагоны едут самостоятельно потому, что в данном случае используется сортировочная горка - способ расформирования составов из грузовых вагонов.

Автору же порекомендовали в следующий раз прежде, чем выкладывать видео, разобраться, что же на самом деле происходит.