Две невысокие девушки пропали в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ГИБДД Мариинск"

Двух жительниц Мариинского района разыскивают в Кузбассе. Девушки вместе ушли из дома, а потом пропали.

О поисках Светланы Колодкиной 1993 года рождения и Анны Смирновой 1990 года рождения сообщает отдел МВД по Мариинскому району. На настоящий момент известно, что обе пропавшие около шести часов вечера 7 ноября самовольно вышли из психоневрологического дома-интерната и ушли в неизвестном направлении. На настоящий момент их местонахождение не установлено.

Приметы пропавших:

Анна Смирнова: рост 150-155 сантиметров, голубые глаза, худощавого телосложения, белый цвет волос, на вид лет 15-20.

Была одета: шапка фиолетового цвета, куртка короткая темно-синего цвета, штаны пятнистые, сапоги «дутыши».

Светлана Колодкина: рост 145-150 сантиметров, голубые глаза, худощавого телосложения, бело-рыжий цвет волос, на вид лет 15-20.

Была одета: шапка светлая, куртка короткая зимняя синего цвета, джинсы, сапоги зимние черного цвета.

Если вам известно местонахождение пропавших, сообщите об этом в отдел МВД России по Мариинскому району по телефонам: 8 (384-43) 5-25-43, 5-06-29, 8-923-527-02-88.