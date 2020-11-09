Работница кузбасского банка присвоила 500 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одна из сотрудниц банка решила, что сможет получить дополнительный доход незаконным путем. За это ей пришлось поплатиться.

Жительница Кузбасса занимала должность специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса в кредитной организации. В какой-то момент она решила, что может получать не только заработную плату, но и дополнительные средства за счет банка. За полгода женщина присвоила более полумиллиона рублей - а это считается материальным ущербом в особо крупном размере.

Состоялся суд, и мошеннице назначили наказание в виде условного лишения свободы на три года, при этом ее обязали возместить ущерб - 496 тысяч рублей. Женщина частично вернула деньги, а вот большую часть - нет. Тогда за дело взялись судебные приставы.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление об обращении взыскания на заработную плату должницы, постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 34 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Таким образом, задолженность была взыскана в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.