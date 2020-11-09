Мэр Кемерова рассказал о планах на стадион «Химик». ФОТО: пресс-служба АПК

Кемеровчане поинтересовались, какая судьба ждет стадион «Химик» в областном центре. На этот вопрос ответил мэр областного центра Илья Середюк.

Мэр Кемерова разместил в своем аккаунте в Инстаграме видео ретро-хроники, в которой рассказывается об открытии стадиона «Химик» после ремонта. Многие горожане отметили, что кадры кинохроники вызывают у них исключительно теплые чувства. А один из кемеровчан поинтересовался, какая судьба ждет известный в городе стадион.

- Есть несколько идей. Одна из них – футбольный манеж, - ответил на вопрос горожанина Илья Середюк.

Один из комментаторов тут же предложил предоставить стадион для тренировок детским спортивным командам.

Впрочем, не всем горожанам по нраву спортивное будущее стадиона. Некоторые уверены, что на его месте лучше обустроить автостоянку

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