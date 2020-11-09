Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Число случаев смерти среди пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, вновь выросло. На утро 9 ноября оно составляет 279 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 9 ноября количество умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе составило четыре человека. На сегодняшний день общее число случаев летального исхода достигло 279.

Мужчина 1938 года рождения из Березовского умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической обструктивной болезни легких.

У мужчины 1967 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии.

У мужчины 1938 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1956 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких.

Всего за сутки выявлено 193 новых случая заболевания коронавирусом. С середины марта общее число заболевших достигло 17 195. Из них 12 928 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, при этом о последних 311 случаях выздоровления стало известно на утро 9 ноября. Медицинскую помощь получают 3988 человек. Еще 6025 находятся под медицинским наблюдением.