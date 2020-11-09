Еще у 193 кузбассовцев подтвердился коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперативного штаба Кузбасса, еще у 193 жителей региона тесты на коронавирус оказались положительными. Теперь общее число заболевших достигло 17 195 человек.

В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 3988 человек. Еще 6025 кузбассовцев находятся под медицинским наблюдением.

Есть за минувшие сутки и новые случаи выздоровления: выписаны еще 311 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 12 928 человек.

Однако выросла и печальная статистика. За минувшие сутки умерли еще четыре жителя региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших достигло 279 человек.

Мужчина 1938 года рождения из Березовского умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической обструктивной болезни легких.

У мужчины 1967 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии.

У мужчины 1938 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1956 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких.