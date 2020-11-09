В каких городах Кузбасса есть новые заболевшие коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился у 193 человек. При этом значительная часть из них проживает в Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, больше всего новых заболевших - в южной столице Кузбасса. В Новокузнецке за сутки диагноз подтвердился у 53 человек. Общее число больных составляет 3615 человек.

На втором месте по числу заболевших - Кемерово. Здесь коронавирус диагностирован у 30 горожан. Общее число больных с начала пандемии - 3412 человек.

В Междуреченске также 30 новых заболевших, а в общей сложности ковидом здесь заразились 1868 человек.

В Белове - 17 новых заболевших, в Киселевске - 11.

По 10 человек заболели коронавирусом в Юрге и Таштагольском муниципальном районе. В Прокопьевске тесты на коронавирус оказались положительными у девяти человек.

По пять новых заболевших - в Тайге и Гурьевском муниципальном округе.

По два человека заразились коронавирусом в Крапивинском муниципальном округе, Анжеро-Судженске и Мариинском муниципальном районе.

По одному случаю заболевания COVID-19 выявили в Березовском, Беловском и Новокузнецком муниципальных районах. А также в Ижморском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком и Яйском муниципальных округах.