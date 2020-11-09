Еще два медучреждения реогранизовали в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе еще два медицинских учреждения будут реорганизованы. Постановление об этом появилось на сайте правительства Кузбасса.

Согласно документу, государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров», расположенное в Ленинске-Кузнецком, объединят с государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая городская поликлиника № 3».

Таким образом, поликлиника войдет в состав Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров. Последний, в свою очередь, должен сохранить направленность нового структурного подразделения как поликлиники.

Напомним, в скором времени возле Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров появится вертолетная площадка для нужд санавиации.

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