Британская газета Daily Mail написала про красную воду в Искитимке. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

Новость о ставшей красной Искитимке попала в новостную ленту газеты Daily Mail. Подписчики новостного портала не поскупились на комментарии.

В британской газете Daily Mail появилась новость о том, что в русском городе из-за таинственного загрязнения вода стала красной, а утки отказались плавать в ней. Комментаторы отметили, что цвет воды им напоминает цвет антифриза, который используется в немецких машинах. Один из подписчиков предположил, что вода обрела такой цвет из-за красных водорослей.

«Как далеко находится ближайший завод «Новичок»?» - вопрошает еще один пользователь.

«Кто-то нашел посох Моисея и окунул его в реку», - иронизирует один из комментаторов.

«Иисус превратил воду в вино?» - недоумевает еще один подписчик.

Впрочем, среди ироничных комментариев есть и такие, которые искренне переживают за уток, живущих в Искитимке и состояние природы.

«Кто отравил реку ядом?! Утки не делали этого... Это сделали жадные, ленивые, невежественные люди. Как вам не стыдно! Теперь очистите их дом, они были здесь задолго до того, как вы пришли, чтобы все испортить», - сокрушается один из подписчиков.

Напомним, вода в Искитимке стала красной 6 ноября. Сейчас виновных в ее загрязнении устанавливают сотрудники полиции.

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