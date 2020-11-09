На Кузбасс надвигается штормовой ветер до 23 метров в секунду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На неделе в Кузбасс придет штормовой ветер до 23 метров в секунду. Прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник, 10 ноября, ночью ожидается 0…+5 градусов, местами до -5. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 22 метров. Пройдет мокрый снег.

В ночь на среду столбики термометров покажут -3…+2 градуса, днем будет +1…+6. Ветер сменит направление на юго-западное, при скорости в 5-10 метров в секунду его порывы будет достигать 20 метров. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, а днем местами ожидается небольшой дождь.

В четверг 12 ноября прогнозируется 0…+5 градусов, местами до -5. Днем потеплеет до +2…+7 градусов. Западный ветер разовьет скорость до 8-13 метров в секунду, однако порывы будут достигать 23 метров. Ночью местами пройдут небольшие, а днем небольшие и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В пятницу похолодает. Днем будет -3…-8 градусов, а днем -1…-6. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 18 метров. Местами пройдет снег и мокрый снег.

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