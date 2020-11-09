Утки вернулись: Замгубернатора сообщил новые подробности о состоянии кемеровской Искитимки

Замгубернатора сообщил новые подробности о состоянии кемеровской Искитимки. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Андрей Панов сообщил новые подробности о состоянии кемеровской реки Искитимки. Напомним, что 6 ноября вода в ней окрасилась в красный цвет, что озадачило горожан.

«Как я уже писал, причины этого определили: загрязнялась сточными водами через её приток, ручей Суховский. Оперативно проведена работа по очистке источника загрязнения - гор.коллектора. Окончательно виновных определят надзорные органы, - сообщил Андрей Панов на своей официальной странице в Instagram. - Сегодня вода в реке чистая. Утки, которым так хорошо жить на Искитимке, что они даже перестали улетать на зиму, вернулись к своей привычной жизни».

Также замгубернатора добавил, что ситуация находится под контролем властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британская газета Daily Mail написала про красную воду в Искитимке

Новость о ставшей красной Искитимке попала в новостную ленту газеты Daily Mail. Подписчики новостного портала не поскупились на комментарии.(подробности)

Мэр Кемерова объяснил причину красного цвета Искитимки

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил причину красного цвета реки Искитимки, которая протекает по самому центру кузбасской столицы и впадает в главную артерию региона - Томь. Странный окрас воды горожане заметили днем в пятницу, 6 ноября.(подробности)

Вода в Искитимке в Кемерове окрасилась в красный цвет

В Кемерове вода в местной речке Искитимке окрасилась в красный цвет. Фотографиями в пятницу, 6 ноября, поделились в социальных сетях очевидцы.(подробности)

Виновных ищет полиция: Замгубернатора Андрей Панов рассказал подробности о покрасневшей в Кемерове реке

Заместитель губернатора Андрей Панов рассказал подробности о внезапно покрасневшей воде в кемеровской Искитимке. Необычный оттенок воды горожане заметили в пятницу, 6 ноября. (подробности)