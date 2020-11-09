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Четыре уголовных дела возбуждено против сотрудника кузбасского техникума за взятки

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Мария КОЛОСОВА
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Четыре уголовных дела возбуждено против сотрудника кузбасского техникума за взятки

Четыре уголовных дела возбуждено против сотрудника кузбасского техникума за взятки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе против сотрудника техникума возбуждено сразу четыре уголовных дела по факту получения взяток. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, заведующая отделением кузбасского техникума с июня 2019 по январь 2020 года оказывала одной из студенток помощь в получении положительных оценок без фактической проверки знаний. За это в общей сложности женщина получила 85 тысяч рублей.

-О преступной деятельности преподавателя стало известно сотрудникам полиции, материалы были переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела действиям взяткодателя будет дана юридическая оценка, - рассказали в Су СК России по Кемеровской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовных дел – а их возбуждено четыре - продолжается.

Криминал