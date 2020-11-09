Полицейский из Кузбасса лидирует в голосовании конкурса «Народный участковый». ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Впервые в конкурсе «Народный участковый» принимает участие новокузнечанин, и впервые в финальном голосовании Кузбасс занимает лидирующую позицию.

Голосование в финальном этапе юбилейного Х Всероссийского конкурса «Народный участковый» завершится 10 ноября, но у кузбассовцев еще есть время для того, чтобы поддержать нашего земляка и помочь ему одержать победу. Для этого нужно проголосовать за него.

Отметим, что сейчас Александр Тупиков занимает лидирующую позицию в голосовании: на данный момент он набрал 26 700 голосов. Ближайший его соперник представляет Ставрополье с 18 285 голосами. Далее идут участковые из Республики Северная Осетия – Алания с 13 266 голосами голосами и Чечни с 13 270 голосами. Замыкает пятерку лидеров участковый из Тулы: его поддержали 12 848 человек.

Обратите внимание: результаты рейтинга обновляются два раза в день: в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Узнать больше о народном участковом из Новокузнецка можно здесь и здесь.

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