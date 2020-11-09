В Кузбассе в ноябре распустились цветы. Фото: 6 рукопожатий Кемерово/ vk.com

В Кузбассе в ноябре неожиданно распустились цветы. Фотографиями поделились в социальных сетях удивленные очевидцы.

-09.11.2020 природа удивляет. На улицах Кемерово распустились цветы, - написала жительница областного центра в одном из городских пабликов.

В обсуждениях еще одна кемеровчанка отметила, что на даче у деревьев начали раскрываться почки. «Природа запуталась», - отметила женщина. Еще один пользователь добавил: «Не удивительно зимы в этом году не будет походу, зима перекочевала в Якутию».

И действительно, ноябрь в этом году удивляет своей температурой. Плюсовые отметки, по сообщению Кемеровского гидрометцентра, продержатся в регионе до конца рабочей недели.

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