В Кузбассе обнаружили угрожающий жизни детей котлован. Фото: Прокуратура Кузбасса

В Кузбассе найден котлован, который угрожал жизни людей, в том числе, детей. Опасный объект попал в поле зрения прокуратуры в ходе проверки.

Прокуратура Яшкинского района в ходе работы по выявлению потенциально опасных объектов обнаружила в поселке Акация котлован. Он представлял собой нулевой цикл недостроенного дома, не имел собственника и не эксплуатировался.

-Котлован находится вблизи жилых домов, бетонные конструкции в разрушенном состоянии, по площади были разбросаны фрагменты бетонных изделий и остатки крупного строительного мусора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области. - К данному объекту имелся беспрепятственный свободный доступ граждан, в том числе несовершеннолетних.

Прокурор после обнаружения опасного объекта потребовал от начальника МКУ «Управление имущественных отношений администрации Яшкинского муниципального округа» устранить нарушения.

В результате котлован засыпали, а на его месте выровняли территорию и провели ландшафтные работы.