Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, зачем мэрии нужно 30 тонн мандаринов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, зачем мэрии понадобилось 30 тонн мандаринов. Такой вопрос поступил от горожан.

Напомним, ранее администрация объявила тендер на покупку мандаринов, заложив на эти цели 2,7 миллиона рублей. Аукцион вызвал неподдельный интерес у жителей.

- Поступали вопросы и озвучивались различные версии по поводу закупки администрацией города 30 тонн фруктов. Аукцион на закупку фруктов объявлен для питания детей в дошкольных образовательных учреждениях, - сообщил Илья Середюк в традиционном видеообзоре «Кемерово. Неделя».

Он добавил, что, в соответствии с нормами СанПин, ребенок ежедневно должен получать не менее 100 граммов фруктов: яблок, груш, апельсинов, мандаринов и других.

- В наших дошкольных образовательных учреждениях около 31 тысячи детей. В неделю необходимо более 15 тонн фруктов. 30 тонн мандаринов, о которых идет речь в тендере, будут доставлены в дошкольные образовательные учреждения в декабре 2020 и январе 2021 года, - сообщил мэр.