МЧС Кузбасса: Во вторник ветер разгонится до 22 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Кузбасса предупреждает, что во вторник, 10 ноября, ветер в регионе разгонится до 22 метров в секунде. В связи с эти необходимо быть предельно осторожными.

Как сообщили в ведомстве, скорость ветра составит 8-13 метров в секунду, а вот порывы местами достигнут 22 метров.

-При сильном ветре, по возможности, переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна, в том числе и на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, вблизи строящихся зданий, опор линий электропередач. Не прячьтесь от ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов, - обратились спасатели к кузбассовцам.

Также не следует парковать автомобиль рядом с деревьями и слабоукрепленными строениями.

-Уважаемые кузбассовцы! Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! – сообщает МЧС. - При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефонам «101» или «112».

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