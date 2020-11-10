13 пропали бесследно: Кузбасские волонтеры рассказали о поисках в октябре

13 пропали бесследно: Кузбасские волонтеры рассказали о своей работе в октябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали о проделанной работе в октябре. Всего им поступило 98 обращений, но 13 человек так до сих пор и не найдены.

-В октябре 2020 года в отряд поступило 98 заявок на поиск пропавших людей. Из них 13 заявок на лес, - в своих комментариях добровольцы так же сдержаны, как и в самых сложных ситуациях.

По их данным, из числа всех заявленных пропавших найдены живыми 66, у двоих найдены родственники. «Найдены, погибли – 4, не найдены – 13, другое – 13», - гласят цифры статистики «Лиза Алерт Кузбасс».

Также волонтеры уточнили, что из 98 полученных заявок семь были на поиск детей до 12 лет (найдены, живы семь) и еще 13 - заявками на поиск пожилых людей от 65 лет (найдены, живы 11).

-Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - сообщили волонтеры.