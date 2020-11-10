Детсад в Кузбассе заплатит 100 тысяч рублей за сломанную руку ребенка

Детсад в Кузбассе заплатит 100 000 рублей за сломанную руку ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

Подвижные игры в детском саду закончились травмой для маленькой девочки. А детский сад теперь должен выплатить 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

В июне 2019 года в одном из муниципальных дошкольных учреждений дети играли в подвижные игры. Неожиданно одна из девочек запнулась и упала. Падение было неудачным: ребенок получил перелом плечевой кости со смещением отломков. В дальнейшем врачи провели три сложные операции под общим наркозом.

Отвечать же за травму пришлось воспитателю детского сада: ей было объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Кроме того, прокурор Центрального района Новокузнецка обратился в суд и потребовал взыскать с дошкольного образовательного учреждения компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также расходы на лечение в сумме 3,6 тысячи рублей.

- Центральный районный суд Новокузнецка удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал в пользу ребенка данную сумму, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.