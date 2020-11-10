Столкновение патрульной машины с иномаркой попало на камеры в Кузбассе

Столкновение патрульной машины с иномаркой попал на камеры в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля и иномарки произошло накануне в Прокопьевске. Трем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Около девяти часов утра машина ДПС двигалась по улице Луговой, что в Прокопьевске. Неожиданно из-за поворота навстречу вылетел автомобиль Renault Sandero. Его водитель не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с патрульной машиной. Момент столкновения записала камера видеорегистратора. На кадрах съемки видно, что сотрудники ГИБДД предприняли попытку избежать удара, но времени и места для маневра оказалось недостаточно. В результате ДТП пострадали три человека - водитель и два пассажира автомобиля Renault.

- В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.