За сутки умерли семь кузбассовцев с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще семь кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. Такие данные приводит оперативный штаб Кузбасса.

По данным оперативного штаба, на утро 10 ноября количество умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе составило семь человек. На сегодняшний день общее число случаев летального исхода достигло 286.

У мужчины 1936 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек.

Женщина 1973 года рождения из Кемерова умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19, двусторонней полисегментарной пневмонии, нарушения мозгового кровообращения. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического гастрита, анемии.

У женщины 1945 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, заболевания печени.

У мужчины 1954 года рождения из Полысаева развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа.

У мужчины 1991 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1954 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких.

Всего за сутки выявлено 190 новых случая заболевания коронавирусом. С середины марта общее число заболевших достигло 17 385. Из них 13 193 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, при этом о последних 265 случаев выздоровления стало известно на утро 10 ноября. Медицинскую помощь получают 3906 человек. Еще 5721 находbтся под медицинским наблюдением.