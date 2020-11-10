У 190 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавиурс Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса озвучил актуальные данные по числу заболевших коронавирусом жителей региона.

Еще у 190 жителей Кузбасса тесты на коронавирус оказались положительными. На утро 10 ноября общее число заболевших достигло 18 385 человек. Из них 3906 человек в настоящий момент проходят лечение в инфекционных стационарах региона. Кроме того, еще 5721 кузбассовцев находится под медицинским наблюдением.

Одновременно с этим за минувшие сутки отмечены и новые случаи выздоровления: выписаны еще 265 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 13 193 человек.

Также в оперативном штабе сообщают о новых случаях смерти среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. За минувшие сутки умерли еще семь жителей региона. Общее число умерших достигло 286 человек.

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