Оперштаб назвал города с новыми заболевшими коронавирусом в Кузбассе

Оперштаб назвал города с новыми заболевшими коронавиурусом в Кузбассе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Названы города, в которых за минувшие сутки выявили новых заболевших коронавирусом. Как оказалось, в очередной раз больше всего новых случаев ковида зафиксировано в Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, в Новокузнецке число новых заболевших увеличилось на 43 человека. Общее число заболевших - 3658.

В Юрге 23 человека заболели коронавирусом, а в Таштагольском муниципальном районе - 20. Общее число заболевших - 280 и 254 человека соответственно.

В Кемерове за минувшие сутки выявили 17 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 3417 человек.

В Анжеро-Судженске COVID-19 диагностировали у 15 горожан, а в Междуреченске - у 12.

По 10 новых заболевших - в Белове, Киселевске и Ленинске-Кузнецком.

В Прокопьевске заболели восемь человек. По шесть новых пациентов с коронавирусом попали в больницы в Яйском муниципальном округе и Осинниках.

Три новых заболевших - в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. По два человека заболели в Полысаеве и Ижморском муниципальном округе.

По одному новому пациенту с коронавирусом за минувшие сутки добавилось в Новокузнецком муниципальном районе, Березовском и Калтане.