В Кемерове ищут подрядчика для строительства дороги за 71 миллион рублей Фото: Екатерина РОМАНОВА

Новый участок дороги соединит Кузбасский проспект и улицу Цимлянской в Кемерове. Продолжение улицы Институтской поможет разгрузить главную магистраль Рудничного района – проспект Шахтеров.

В объявлении об электронном аукционе, которое появилось на едином портале госзакупок, обозначена начальная цена контракта – 71 671 680 рублей. При этом источниками финансирования проекта станут средства городского, регионального и федерального бюджетов. Предполагается, что на эти средства будет построена проезжая часть автодороги и тротуары, сети уличного освещения, электросети, линии связи и сети ливневой канализации. Также будет установлен новый светофор. Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет благоустроить прилегающую территорию: высадить лиственные деревья и живую изгородь из барбариса обыкновенного.

Заявки принимаются до 17 ноября, а работы подрядчик должен будет выполнить в срок с 10 апреля до 20 сентября 2021 года.