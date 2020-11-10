В Новокузнецке изменят Устав города. Фото: Горсовет Новокузнецка

В Новокузнецке планируется внести изменения в Устав города, сообщает пресс-служба местного Совета народных депутатов. Публичные слушания пройдут во вторник, 10 ноября.

Как рассказали в парламенте, предполагается внести изменения в 11 статей Устава, в том числе дополнить текст преамбулой, содержащей краткую историю основания города Новокузнецка, а также сведения о присвоенных ему государственных наградах и почетных званиях.

Помимо этого планируется дополнить полномочия города правом предоставлять сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на время замещения сотрудником этой должности.

-Проект Устава содержит и новую статью - «Инициативные проекты». Новшества в федеральном законодательстве предполагают, что жители могут обратиться в муниципалитет с инициативным проектом. Инициативный проект предусматривает мероприятия по решению вопросов местного значения, имеющие приоритетное значение для жителей городского округа или его части, - сообщили в Горсовете.