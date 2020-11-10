Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ в Кузбассе на 2021 год Фото: Олег ЗОЛОТО

Опубликовано расписание ЕГЭ в Кузбассе на 2021 год. Данные озвучило министерство образования и науки Кузбасса.

Министерство образования разместило проект расписания выпускных экзаменов в своем Instagram.

Планируется, что они пройдут традиционно в три этапа. Сроки досрочного этапа установлены с 22 марта по 16 апреля. Основной этап должен пройти с 23 мая по 1 июля. А дополнительный - с 3 по 17 сентября.

- Экзамен по информатике и ИКТ в основной период будет разделен на два дня (18 и 19 июня) из-за перевода экзамена в компьютерную форму, - уточнили в ведомстве.