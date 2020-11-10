В Кемерове отменили неэффективные налоговые льготы Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Постановление об утверждении плана по отмене неэффективных налоговых льгот опубликовала администрация Кемерова.

Согласно постановлению «Об утверждении плана по отмене неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) по местным налогам в городе Кемерово», власти признают утратившими силу два постановления об отмене неэффективных льгот, которые действовали ранее - от 18.12.2017 и от 25.10.2018. Вместо них утвержден новый план.

Теперь по новому плану ежегодно до 1 августа должна быть проведена оценка налоговых расходов города Кемерово и подготовлен сводный отчет. До 20 августа необходимо предоставить сводный отчет об оценке налоговых расходов областного центра в министерство финансов Кузбасса. Кроме того, до 1 октября в Кемеровский городской Совет народных депутатов должны быть направлены предложения с целью принятия решения по отмене неэффективных налоговых льгот либо уточняющих оснований предоставления налоговых льгот.