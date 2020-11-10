В Кемерове в микрорайоне Южный на сутки перекроют дорогу Фото: Екатерина РОМАНОВА

В кемеровском микрорайоне Южный на сутки перекроют дорогу. В связи с этим автомобилистам советуют выбирать альтернативные пути следования.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в субботу, 14 ноября, с 10.00 до 10.00 воскресенья, 15 ноября, будет перекрыто сквозное движение по улице Веры Волошиной в районе дома № 43 в связи с проведением работ по прокладке канализационного коллектора.

- Рекомендуем водителям заранее выбирать альтернативный маршрут движения и объезжать участок проведения работ по улице 1-я Линия, улице Дружбы, улице Космической, улице Юрия Двужильного и улице Радищева, - отметили в мэрии.