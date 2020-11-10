Синоптики: В Кузбассе ожидаются мокрый снег, дождь и гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают: в Кузбасс идут дождь, снег и гололед. Погода в регионе продолжает портиться.

Так, в ночь на среду, 11 ноября, по региону прогнозируется -4…+1 градус, днем потеплеет до +1…+6 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17-22 метров. При облачной погоде пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления.

В Кемерове ночью ожидается -1…-3 градуса, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. Также будет дуть западный ветер, однако порывы будут слабее – максимум до 17 метров в секунду. Пройдут мокрый снег и дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кузбасс надвигается штормовой ветер до 23 метров в секунду

На неделе в Кузбасс придет штормовой ветер до 23 метров в секунду. Прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.(подробности)