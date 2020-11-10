Замглавврача кузбасской больницы рассказала об очередях и болеющих коллегах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие жители региона жалуются на то, что приходится по несколько часов дожидаться оказания медицинской помощи. Почему так происходит и какова нагрузка на врачей, рассказала замглавврача по медчасти КГДКБ №1 Екатерина Бурмистрова.

Как отметила Екатерина Бурмистрова, в первую очередь в стационарах врачи и медсестры оказывают помощь тяжелым пациентам, тем, у которых есть угроза жизни – именно они попадают в ковидарии экстренно и быстро. Нередко врачи и медсестры возвращаются домой около 22.00 – после того, как примут сначала по 80-90 человек за смену, а потом пройдут по поступившим в поликлинику вызовам. Такую нагрузку Екатерина Бурмистрова назвала «очень высокой». Почему же тогда пациентам все же приходится ждать?

- Доктора после суточного и полуторасуточного дежурства остаются на работе, поскольку врачи – самые обычные люди, которые тоже болеют, а заменить их сейчас некем, - объяснила Екатерина Бурмистрова. - Я хочу обратиться с просьбой: будьте терпимее друг к другу, к медицинским работникам.