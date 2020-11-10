Суд наказал управляющую компанию Кузбасса за затопленный подвал Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе суд наказал управляющую компанию за затопленный подвал. Кроме того, помещение было сильно захламлено.

В Междуреченске сотрудники учреждения, расположенного на первом этаже жилого дома, не раз обращались в обслуживающую организацию с жалобами на сырость в подвале. В ходе проверки Роспотребнадзора действительно выяснилось, что подвальное помещение было местами подтоплено в результате повышения уровня грунтовых вод, присутствовал запах сырости. Кроме того, помещение подвала было захламлено старой мебелью, ветками, личными вещами, отсутствовало искусственное освещение.

Управляющей компании было внесено представление о проведении инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, однако это исполнено не было. Тогда представители Роспотребнадзора обратились в суд, который эти требования удовлетворил.

- Судебные приставы ознакомили руководство УК с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Однако в установленный для добровольного исполнения срок требования исполнительного документа выполнены не были. Сотрудником ведомства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также постановление о назначении нового срока исполнения, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

После этого требования были выполнены в полном объеме.