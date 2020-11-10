Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Суд наказал управляющую компанию Кузбасса за затопленный подвал

Кроме того, помещение было сильно захламлено
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Суд наказал управляющую компанию Кузбасса за затопленный подвал

Суд наказал управляющую компанию Кузбасса за затопленный подвал

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе суд наказал управляющую компанию за затопленный подвал. Кроме того, помещение было сильно захламлено.

В Междуреченске сотрудники учреждения, расположенного на первом этаже жилого дома, не раз обращались в обслуживающую организацию с жалобами на сырость в подвале. В ходе проверки Роспотребнадзора действительно выяснилось, что подвальное помещение было местами подтоплено в результате повышения уровня грунтовых вод, присутствовал запах сырости. Кроме того, помещение подвала было захламлено старой мебелью, ветками, личными вещами, отсутствовало искусственное освещение.

Управляющей компании было внесено представление о проведении инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, однако это исполнено не было. Тогда представители Роспотребнадзора обратились в суд, который эти требования удовлетворил.

- Судебные приставы ознакомили руководство УК с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Однако в установленный для добровольного исполнения срок требования исполнительного документа выполнены не были. Сотрудником ведомства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также постановление о назначении нового срока исполнения, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

После этого требования были выполнены в полном объеме.