Назначен новый начальник департамента по развитию предпринимательства Кузбасса

Назначен новый начальник департамента предпринимательства Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе назначен новый исполняющий обязанности начальника департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Ведомство возглавила Юлия Господинко.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, Юлия Господинко родилась 27 апреля 1986 года в Новокузнецке. В 2009 году окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

Ее стаж работы в органах местного самоуправления составляет 12 лет. С 2008 года Юлия Господинко замещала должности муниципальной службы в администрации Новокузнецкого муниципального района. С 2015 года и по настоящее время работала заведующей сектором предпринимательства и потребительского рынка отдела стратегического развития, инвестиций и потребительского рынка.