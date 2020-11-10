Водитель без прав сбил женщину с ребенком в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кузбассовец сел за руль автомобиля, не имея прав на управление транспортными средствами. Цена его беспечности и самоуверенности - травмы, которые получили сбитые им женщина с ребенком.

Жительница Прокопьевска с 13-летней дочерью переходили автодорогу на улице 10 Микрорайон по пешеходному переходу - нерегулируемому. Однако преодолеть дорогу им не удалось. Неожиданно на переход выехал автомобиль и сбил женщину и ребенка. И 33-летняя прокопчанка, и ее 13-летняя дочь получили травмы. Обеим пострадавшим потребовалась медицинская помощь: им назначено амбулаторное лечение.

- Сотрудники полиции выяснили, что 18-летний водитель иномарки не имеет права управления транспортом, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения рассказали, что в текущем году в Кузбассе по причине нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов произошло 192 ДТП, в результате которых 12 человек погибли и 196 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД пресечено более 25 тысяч фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.