Какие продукты подорожали, а какие подешевели в Кузбассе в октябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Кемеровостата опубликовали информацию об индексе потребительских цен в Кузбассе в октябре. Часть продуктов по сравнению с сентябрем 2020 года подорожала, другие, наоборот, подешевели.

Согласно статистическим данным, индекс потребительских цен на продовольственные товары в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,16 процента, по сравнению с декабрем 2019 года - 103 процента, а в сравнении с октябрем 2019 года - 103,98 процента.

Больше всего за месяц подорожали масло подсолнечное (+13,26 процента), сахар (+11,35), овсяные хлопья «Геркулес» (+9,7), яйца (+8,7), кальмары мороженые (+5,94), бананы (+4,94).

Наоборот, подешевели огурцы (-12,7 процента), свекла (-9,24), капуста белокочанная (-7,89), морковь (-7,79), чай черный байховый (-7,48), пшено (-6,19), яблоки (-5,75).