Новые камеры наблюдения установили в новокузнецких скверах. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Сразу 13 новых камер видеонаблюдения заработали в Новокузнецке. Все они установлены в сквере, что напротив городской администрации.

Благодаря 13 камерам видеонаблюдения здесь будут следить за порядком в сквере. Все они уже подключены и выведены на монитор системы контроля единой диспетчерской службы города. Отметим, что сам сквер в 2020 году благодаря нацпроекту «Жилье и комфортная среда» сильно изменился. Здесь появились новые пешеходные дорожки, деревья и кустарники, парковые диваны и качели. Кроме того, сейчас здесь заканчиваются работы по монтажу освещения.

- Системы видеонаблюдения устанавливаются на всех площадках, в скверах и на придомовых территориях, благоустраиваемых по проекту. Безопасность жителей - основная задача, которую мы решаем. Все записи хранятся в течение месяца, поэтому в случае правонарушения или поисковых действий эта информация будет предоставлена в соответствующие органы, - рассказал глава города на своей странице в соцсетях.

Отметим также, что еще в одном сквере - имени Алексея Кузнецова - также работают 24 камеры видеонаблюдения. При этом «картинка» с основных объектов выведена не только в городской диспетчерский пункт, но и на монитор главы города.