Россельхозбанк запустил первый в России маркетплейс сельхозтехники для аграриев

Более 1000 единиц сельхозтехники представлено в экосистеме для АПК «Своё Фермерство» от Россельхозбанка. Пользователи маркетплейса могут выбрать подходящие товары от лидеров машиностроения и приобрести их, в том числе – в кредит или лизинг.

На площадке «Своё.Фермерство» уже представили свои товары такие компании, как «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод» «Воронежсельмаш», «Брянсксельмаш», «БДТ-АГРО», а также крупнейшие поставщики сельхозтехники и оборудования: «Байтек Машинери», «ЭмТех», «Тарос Машинери», «Павловская Сельхозтехника», «ТД Галактика», «Э.П.Ф». Ассортимент товаров пополняется на ежедневной основе.

В каталоге техники для растениеводства представлены зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника, посевная техника, зерносушилки, косилки, подборщики, техника для внесения удобрений и другая техника. В разделе техники для животноводства - кормоуборочные комбайны, кормозаготовительная техника, оборудование для производства комбикормов, кормораздаточная и кормосмесительная техника.

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